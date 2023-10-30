الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٦:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد برنامج نوافذ..

صورة المقاومة في المشهد الاعلامي العربي

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

وجاء صباح السابع من اكتوبر/ تشرين الاول 2023، بحدث غير مألوف.. حدث وصفه الامام القائد بزلزال مدمر اصاب بنى اساسية في الكيان الغاصب يستحيل ترميمها.

طوفان الاقصى ضرب صورة الكيان الاسرائيلي بعد ان اهتزت مراراً في لبنان وعام 2000 و2006، خير شاهد على ذلك.

صحيفة هاآرتس العبرية وصفت ما حدث بسقوط السراويل وما عاد الكيان القلعة المنيعة التي يقف يهوى على بابها.

مشهد يثبت ان فلسطين عصية على النسيان وانه ما مات حق وورائه مطالب به، مشهد فيه خزي وهوان وذل بأسر وقهر وشفاء صدور لقوم مؤمنين. بيد ان هذا المشهد اثار هلع انظمة عربية كاد يفوق بكثير هلع الكيان بعدما بلغ الظن بها ان قضية فلسطين قد ماتت، ومسار التطبيع مع الكيان هو الحل.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

مدير كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور رامي نجم

الاعلامي اليمني علي ظافر

روابط ذات صلة

إستشهاد 3200 طفل وانقطاع الإنترنت شمالي القطاع والمقاومة تواصل عملياتها

فيديو: هل اميركا اقنعت اسرائيل بعدم اجتياح غزة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. عمليات نوعية.. من بين الركام وخلف خطوط العدو يخرج المقاومون بوجه الاحتلال

شاهد بالفيديو.. قوات الاحتلال تتفاجأ بإنزال خلفها نفذته كتائب القسام

هكذا قضت جنين ليلتها.. شاهد ما الذي فعله جيش الاحتلال بها؟

24 يوما للعدوان على غزة .. الإبادة الجماعية مستمرة

شاهد بالفيديو.. فشل مزدوج لأمريكا و'اسرائيل' في الهجوم البري علی غزة

شاهد برنامج نوافذ.. صورة المقاومة في المشهد الاعلامي العربي