صورة المقاومة في المشهد الاعلامي العربي

طوفان الاقصى ضرب صورة الكيان الاسرائيلي بعد ان اهتزت مراراً في لبنان وعام 2000 و2006، خير شاهد على ذلك.

صحيفة هاآرتس العبرية وصفت ما حدث بسقوط السراويل وما عاد الكيان القلعة المنيعة التي يقف يهوى على بابها.

مشهد يثبت ان فلسطين عصية على النسيان وانه ما مات حق وورائه مطالب به، مشهد فيه خزي وهوان وذل بأسر وقهر وشفاء صدور لقوم مؤمنين. بيد ان هذا المشهد اثار هلع انظمة عربية كاد يفوق بكثير هلع الكيان بعدما بلغ الظن بها ان قضية فلسطين قد ماتت، ومسار التطبيع مع الكيان هو الحل.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

مدير كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور رامي نجم

الاعلامي اليمني علي ظافر