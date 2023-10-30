فشل مزدوج لأمريكا و'اسرائيل' في الهجوم البري علی غزة

العالم - انقلاب الصورة

جيش الاحتلال صامت عن الحقيقة فيما تروی بيانات المقاومة القصة الكاملة وغداً او في يوم قريب سيعرض عتاد الجنود الهاربين.

جبهات مفتوحة وواسعة تظهر ضعف الاحتلال وانكشافه علی الرغم من الغطاء الاميركي الواسع.

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي واصف عريقات:"استعداد المقاومين، استعداداً كاملاً وجاهزيتهم في اروع صورها ولديهم أسلحة يمكنهم من اصطياد الدبابات في المرحلة الاولی وفي المرحلة التالية يمكن اجبار العدو الاسرائيلي من الترجل كما جری في الاعتداءات السابقة واذا ما ترجل الجندي الاسرائيلي علی الارض، سيصبح فريسة سهلة للمقاومين الفلسطينيين وخاصة ان المقاوم الفلسطيني الان في مرحلة الدفاع والتحكم والسيطرة علی المكان".

وأعلنت حركة حماس فشل الهجوم البري الذي شنه الاحتلال علی قطاع غزة عبر ثلاثة محاور وقد كبدت العدو خسائر كبيرة بالجنود والعتاد.

ويعتبر هذا الفشل، فشلاً مزدوجاً لإسرائيل والولايات المتحدة التي اعلنت علی لسان رئيسها جو بايدن الوقوف الكامل الی جانب الاحتلال الاسرائيلي في العدوان علی غزة.

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