شاهد فيديو لـ'يوتيوبر' سعودي عن غزة تحذف حسابه منصة 'تويتر'

العالم - فلسطين المحتلة



‏يقوم الفيديو بالمقارنة بين النازية والصهيونية ‏وبين هتلر ونتنياهو ‏وكذلك عن دور هوليود في تصدير صورة مغايرة للحقيقة عن الصهاينة.

من هو ماهر موصلي

ماهر موصلي هو مهندس سعودي مشهور بتقديمه مراجعات لأعمال الدراما والسينما عبر قناته على اليوتيوب. وُلد في جدة، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة البترول في 2007. بدأ حياته المهنية في أحد البنوك الأهلية، لكن تحقق حلمه للعمل مع شركة Procter & Gamble وأمضى فيها 12 عامًا.

في عام 2016، قام بإطلاق قناته الخاصة على اليوتيوب وأصبح ناقدًا سينمائيًا شهيرًا. يتابع حسابات ماهر موصلي أكثر من مليون مستخدم، يتضمن ذلك أكثر من 450 ألف متابع لحساب تويتر الخاص به.