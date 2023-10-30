الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حرية الرأي الغربية في الحضيض..

شاهد فيديو لـ'يوتيوبر' سعودي عن غزة تحذف حسابه منصة 'تويتر'

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

حذفت المنصة الرقمية "تويتر" حساب اليوتيوبر السعودي ⁧"ماهر موصلي" ⁩بعد صناعته لفيديو عن مجازر الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

العالم - فلسطين المحتلة

‏يقوم الفيديو بالمقارنة بين النازية والصهيونية ‏وبين هتلر ونتنياهو ‏وكذلك عن دور هوليود في تصدير صورة مغايرة للحقيقة عن الصهاينة.

من هو ماهر موصلي

ماهر موصلي هو مهندس سعودي مشهور بتقديمه مراجعات لأعمال الدراما والسينما عبر قناته على اليوتيوب. وُلد في جدة، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة البترول في 2007. بدأ حياته المهنية في أحد البنوك الأهلية، لكن تحقق حلمه للعمل مع شركة Procter & Gamble وأمضى فيها 12 عامًا.

في عام 2016، قام بإطلاق قناته الخاصة على اليوتيوب وأصبح ناقدًا سينمائيًا شهيرًا. يتابع حسابات ماهر موصلي أكثر من مليون مستخدم، يتضمن ذلك أكثر من 450 ألف متابع لحساب تويتر الخاص به.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

قوات الاحتلال تتفاجأ بإنزال خلفها نفذته كتائب القسام

هكذا قضت جنين ليلتها.. شاهد ما الذي فعله جيش الاحتلال بها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني

شاهد.. مندوب باكستان يؤدب مندوب كندا بشأن غزة!

مدفيديف يواكب ماسك بالسخرية من تصريحات البيت الابيض حول ايران

اللواء باقري: قصف غزة الجوي لا قيمة عسكرية له ودليل على الفشل

شاهد بالفيديو.. مراسل يكشف تجرع الاحتلال مرارة تحطم اهدافه الثلاث بعد عملية القسام

شاهد بالفيديو.. الاحتلال يصفر المناطق الأمنة في غزة ويرتكب إبادة جماعية فيها