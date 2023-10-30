الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حرس الثورة يفكك شبكة لزمرة المنافقين في سيستان وبلوشستان

حرس الثورة يفكك شبكة لزمرة المنافقين في سيستان وبلوشستان
الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعلن بيان مشترك صادر عن المديرية العامة للاستخبارات وجهاز مخابرات حرس الثورة الاسلامية في سيستان وبلوشستان عن اكتشاف شبكة واسعة لزمرة المنافقين واعتقال 19 من أعضائها .

العالم - ايران

وأصدرت المديرية العامة لاستخبارات محافظة سيستان وبلوشستان وجهاز مخابرات الحرس الثوري الإيراني بيانا مشتركا جاء فيه: ارتكبت زمرة المنافقين العديد من الأعمال الإرهابية تماشياً مع محاولة أجهزة التجسس الأجنبية وراء زعزعة استقرار البلاد في ذكرى أعمال الشغب التي شهدتها إيران العام الماضي.

وأضاف البیان : تحاول هذه الزمرة منذ الماضي بث الفتنة في جنوب شرق البلاد بالاعتماد علی التنوع العرقي والديني. وفي الأشهر الأخيرة، بُذلت الجهود لتجنید وتدريب عدد من العناصر في الفضاء الافتراضي. وقد أجبرتهم على اغتيال شخصيات قومیة ودينية بارزة، وخلق حالة من انعدام الأمن من خلال التحريض على أعمال الشغب، والإضرار بالممتلكات العامة، ومهاجمة المراكز العسكرية ومراكز إنفاذ القانون، وترديد شعارات تخریبیة خلال صلاة الجمعة.

وجاء في هذا الإعلان المشترك: بعد الحصول على معلومات أولية، نفذت قوات الأمن الإيرانية سلسلة من الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية المشتركة لرصد تحركات المنافقين والتعرف عليها وبعمل منسق تم التعرف على الشبكة الواسعة لتلك الزمرة التابعة لها وإلقاء القبض على 19 من أعضائها في المحافظة.

وتابع، بانه ونظرًا لمخططات العدو الشريرة لزعزعة وحدة وأمن المحافظة، يجب على المواطنين الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة إلى المراكز المعنية لوزارة الامن أو جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية.

روابط ذات صلة

إيران.. اعتقال خلية إرهابية تابعة لداعش في كرمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد الثورة: عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس الكيان الصهيوني

شاهد.. مندوب باكستان يؤدب مندوب كندا بشأن غزة!

مدفيديف يواكب ماسك بالسخرية من تصريحات البيت الابيض حول ايران

اللواء باقري: قصف غزة الجوي لا قيمة عسكرية له ودليل على الفشل

شاهد بالفيديو.. مراسل يكشف تجرع الاحتلال مرارة تحطم اهدافه الثلاث بعد عملية القسام

شاهد بالفيديو.. الاحتلال يصفر المناطق الأمنة في غزة ويرتكب إبادة جماعية فيها