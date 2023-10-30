حرس الثورة يفكك شبكة لزمرة المنافقين في سيستان وبلوشستان

العالم - ايران

وأصدرت المديرية العامة لاستخبارات محافظة سيستان وبلوشستان وجهاز مخابرات الحرس الثوري الإيراني بيانا مشتركا جاء فيه: ارتكبت زمرة المنافقين العديد من الأعمال الإرهابية تماشياً مع محاولة أجهزة التجسس الأجنبية وراء زعزعة استقرار البلاد في ذكرى أعمال الشغب التي شهدتها إيران العام الماضي.

وأضاف البیان : تحاول هذه الزمرة منذ الماضي بث الفتنة في جنوب شرق البلاد بالاعتماد علی التنوع العرقي والديني. وفي الأشهر الأخيرة، بُذلت الجهود لتجنید وتدريب عدد من العناصر في الفضاء الافتراضي. وقد أجبرتهم على اغتيال شخصيات قومیة ودينية بارزة، وخلق حالة من انعدام الأمن من خلال التحريض على أعمال الشغب، والإضرار بالممتلكات العامة، ومهاجمة المراكز العسكرية ومراكز إنفاذ القانون، وترديد شعارات تخریبیة خلال صلاة الجمعة.

وجاء في هذا الإعلان المشترك: بعد الحصول على معلومات أولية، نفذت قوات الأمن الإيرانية سلسلة من الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية المشتركة لرصد تحركات المنافقين والتعرف عليها وبعمل منسق تم التعرف على الشبكة الواسعة لتلك الزمرة التابعة لها وإلقاء القبض على 19 من أعضائها في المحافظة.

وتابع، بانه ونظرًا لمخططات العدو الشريرة لزعزعة وحدة وأمن المحافظة، يجب على المواطنين الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة إلى المراكز المعنية لوزارة الامن أو جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية.