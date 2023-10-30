غزة ومفاجئات قرار الجمعية العامة

العالم - باختصار

المجموعة العربية في الجمعية العامة تقدمت بمشروع القرار الذي يدعو لهدنة انسانية في غزة.

هذا التطور جاء بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار لوقف الحرب الصهيونية علی غزة.

كما جاء القرار مع تصعيد كيان الاحتلال هجماته الجنونية علی غزة واستشهاد وإصابة آلاف المدنيين.

وكان من أهم بنود القرار ما نص علی ضرورة ايجاد هدنة انسانية متواصلة تفضي لوقف الحرب وكذلك ايصال معونات انسانية عاجلة.

وصوت لصالح القرار 120 دولة وعارضته 14 دولة وامتنعت 45 دولة عن التصويت.

امريكا و"اسرائيل" وبلدان صغيرة معروفة بتبعيتها الكاملة لأمريكا كجزر الفيجي وجزر المارشال صوتت ضد القرار.

وكان من مفاجئات التصويت تأييد بلدان أعضاء في الاتحاد الاوروبي والناتو لصالح القرار، من بينها بلجيكا وفرنسا واسبانيا واليونان والبرتغال والنرويج.

وكان ايضاً من مفاجآت القرار، امتناع بلدان اعضاء بالناتو كبريطانيا والمانيا والدنمارك عن التصويت.

تأييد بلدان غربية لمشروع القرار وامتناع اخری عن التصويت بدلاً من رفضه يعتبر صفعة لكيان الاحتلال.

هذه المواقف عكست توجهات واسعة للرأي العام العالمي حتی بالبلدان الغربية ضد مجازر كيان الاحتلال.

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