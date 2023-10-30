الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. نشيد قسّامي جديد تقشعر له الأبدان !

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام نشيدا جديدا تظهر فيه قدراتها العسكرية واستعدادها الكامل للتصدي أمام المحتلين.

العالم - فلسطين

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

52% من اللبنانيين يؤيدون إشغال الإحتلال بعمليات حزب الله

ماذا قال العقل المدبر للرئيس بوتين بشأن حرب غزة؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. هل بات مستشفى القدس على مشارف كارثة المعمداني؟

شاهد.. نشيد قسّامي جديد تقشعر له الأبدان !

شاهد بالفيديو.. اقتحموا جنين تحت جنح الظلام.. ولكن لم يكن بحسبانهم ما ينتظرهم

حزب الله يقصف مستوطنات ابعد من الحدود.. شاهد حال الاحتلال

تعزيزات عسكرية أميركية تصل قاعدة حقل 'كونيكو' بسوريا

عملية طعن بالقدس.. إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة