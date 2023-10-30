الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تفاصيل جديدة عن الفشل الاسرائيلي في يوم 7 اكتوبر

تفاصيل جديدة عن الفشل الاسرائيلي في يوم 7 اكتوبر
الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

نقلت صفحة "باراك بيتيش" العبرية تفاصيل جديدة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز بشان الفشل الاسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث نفذت المقاومة الاسلامية عملية "طوفان الاقصى" في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - فلسطين

وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية فقد قالت الصحيفة: في الساعة الثالثة فجرًا، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، صباح يوم السبت الأسود، لم يتمكن رئيس الشاباك رونين بار بعد من أن يحدد على وجه اليقين ما إذا كان ما يراه أمام عينيه ويحدث في غزة هو مناورة عسكرية أخرى من قبل حماس أو حادثة حقيقية.

واضافت: وكان مسؤولون كبار في مقر الشاباك أثناء الليل يراقبون نشاط حماس في ذلك اليوم، وهو أمر غير عادي من حيث نطاقه وفي منتصف الليل. وقد أقنع مسؤولو المخابرات والأمن الإسرائيليون أنفسهم بأن هذا كان مناورة عسكرية وأن حماس ليست مهتمة بالحرب.

وتابعت الصحيفة: كان من الممكن أن يكون رأي هؤلاء المسؤولين الكبار مختلفا لو أن الوحدة 8200 تنصتت إلى الشبكات ذات الصلة في القطاع، ولكن بحسب المنشور، قررت الوحدة التوقف عن التنصت إلى تلك الشبكات قبل عام، بدعوى أن ذلك مضيعة للوقت والجهد.

واردفت: طوال الليل، اعتقد رئيس الشاباك، رونين بار، أن حماس قد تهاجم ولكن على نطاق أصغر بكثير مما حدث بالفعل، وأمر فريق النخبة التابع للشاباك، تيكيلا، بالانتشار في المنطقة.

وقالت: حتى بداية أحداث الغلاف، لم يكن أحد يفكر أو يتخيل سيناريو كما حدث، حتى أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء إيقاظ رئيس الوزراء نتنياهو وإطلاعه على التطورات، بحسب ثلاثة مصادر أمنية إسرائيلية.

روابط ذات صلة

النرويج تعتبر العدوان الاسرائيلي على غزة بأنه تجاوز الحد بشكل كبير

شاهد.. الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس بقطاع غزة

شاهد.. استهداف 'عربة النمر' الاسرائيلية شرق الشجاعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال یوقف عبور طائراته في الأجواء السعودية لإشعار آخر والسبب؟

برشقة صاروخية..المقاومة بالعراق تستهداف قاعدة أمريكية في سوريا

أول تعليق من 'حماس' على توغل دبابات الاحتلال بشارع صلاح الدين

شاهد.. رسالة غضب من اسيرات اسرائيليات لنتنياهو

وزير الأمن الإيراني: لم يعد لدى الصهاينة أي أمل بالنصر

شاهد:'أبو مرزوق' يصدم الجميع بموقف زعماء عرب من العدوان على غزة