تفاصيل جديدة عن الفشل الاسرائيلي في يوم 7 اكتوبر

العالم - فلسطين

وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية فقد قالت الصحيفة: في الساعة الثالثة فجرًا، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، صباح يوم السبت الأسود، لم يتمكن رئيس الشاباك رونين بار بعد من أن يحدد على وجه اليقين ما إذا كان ما يراه أمام عينيه ويحدث في غزة هو مناورة عسكرية أخرى من قبل حماس أو حادثة حقيقية.

واضافت: وكان مسؤولون كبار في مقر الشاباك أثناء الليل يراقبون نشاط حماس في ذلك اليوم، وهو أمر غير عادي من حيث نطاقه وفي منتصف الليل. وقد أقنع مسؤولو المخابرات والأمن الإسرائيليون أنفسهم بأن هذا كان مناورة عسكرية وأن حماس ليست مهتمة بالحرب.

وتابعت الصحيفة: كان من الممكن أن يكون رأي هؤلاء المسؤولين الكبار مختلفا لو أن الوحدة 8200 تنصتت إلى الشبكات ذات الصلة في القطاع، ولكن بحسب المنشور، قررت الوحدة التوقف عن التنصت إلى تلك الشبكات قبل عام، بدعوى أن ذلك مضيعة للوقت والجهد.

واردفت: طوال الليل، اعتقد رئيس الشاباك، رونين بار، أن حماس قد تهاجم ولكن على نطاق أصغر بكثير مما حدث بالفعل، وأمر فريق النخبة التابع للشاباك، تيكيلا، بالانتشار في المنطقة.

وقالت: حتى بداية أحداث الغلاف، لم يكن أحد يفكر أو يتخيل سيناريو كما حدث، حتى أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء إيقاظ رئيس الوزراء نتنياهو وإطلاعه على التطورات، بحسب ثلاثة مصادر أمنية إسرائيلية.