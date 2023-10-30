لابيد: لا يجب أن تتوقف الحرب على غزة قبل قتل 6 أشخاص..من هم؟

العالم - فلسطين

وأوضح لابيد خلال اجتماع كتلة "يش عتيد": "يجب ألا نتوقف حتى نقتل ستة أشخاص في حركة حماس، هم يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية وصالح العاروري وخالد مشعل ومروان عيسى".

وزعم أن "إسرائيل" لن تكون انتقمت لقتلاها حتى تتأكد من موت هؤلاء الستة": "قبل أن يموتوا لن تعتبر إسرائيل أنها انتقمت لقتلاها ولن يفهم الشرق الأوسط أنه لا يجب العبث معنا".

وقد دخل العدوان على غزة يومها الـ 24 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مختلف أرجاء قطاع غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر عن وقوع آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 8 آلاف شهيد و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.