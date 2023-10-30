هكذا علق نتنياهو على فيديو الأسيرات الاسرائيليات

العالم - فلسطين

وزعم مكتب نتنياهو ان الفيديو " دعاية نفسية قاسية لحماس وداعش.. نواصل احتضان العائلات، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم".

وفيما حاول تجاهل دعوات الاسيرات ومناشداتهم وانتقاداتهم قال نتنياهو بحسب مكتبه : "أتوجه إلى ليلانا تروبانوف ودانيال ألوني وريمون كيرشت الذين اختطفتهم حماس التي ترتكب جرائم حرب. أعانقكم جميعا..قلوبنا معكم ومع بقية المختطفين".

وأردف: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المخطوفين والمفقودين إلى ديارهم".

واليوم الاثنين، نشرت كتائب "القسام" مقطع فيديو لأسيرات إسرائيليات لديها يوجهن رسالة بالصوت والصورة للحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها نتنياهو، حيث اعتبروا الأخير يريد قتلهم عبر حربه على غزة، مطالبة إياه بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين لدى "حماس".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 شهداء ، وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما 1870 شخصا بينهم مئات الأطفال لازالو تحت الأنقاض، كما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 شهيدا .