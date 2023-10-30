شاهد: آخر مفاجأت المقاومة الفلسطينية أمام العدو  

العالم - فلسطين

ويظهر في الفيديو تدمير دبابة للعدو الاسرائيلي من نوع ميركافا بصاروخ "ياسين" المضاد للدروع (وهو صاروخ محلي الصنع تنتجه حماس) أثناء محاولتها التقدم نحو غزة من جهة شارع صلاح الدين.

وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية نشرت من على قناتها في "تلغرام"، مقطع فيديو كشفت فيه "عن قذيفة "الياسين" المحلية الصنع المضادة للدروع من عيار 105 ملم".

وأشارت إلى أن هذه القذيفة ترادفية وذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ودخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى".

وأظهر فيديو الإعلام العسكري لـ"القسام" مشاهد من تجهيز القذيفة، بالإضافة إلى لقطة تظهر استخدامها ضد دبابة ميركافا إسرائيلية.