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السفير الايراني في العراق: فصائل المقاومة لن تصمت ازاء جرائم الصهاينة

السفير الايراني في العراق: فصائل المقاومة لن تصمت ازاء جرائم الصهاينة
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

قال السفير الايراني في العراق ان فصائل المقاومة لا يمكنها التزام الصمت امام استمرار جرائم الصهاينة.

العالم - ايران

واكد السفير الايراني في العراق محمد كاظم آل صادق يوم الاثنين خلال لقائه نظيره التركي علي رضا كوناي ان ايران لا ترحب بتوسع دائرة الحرب وقد اوضحت هذا الامر .

وبحث الجانبان في هذا اللقاء حول اخر التطورات الاقليمية ولاسيما الهجمات الوحشية للكيان الصهيوني على اهالي غزة الابرياء .

وقال السفير الايراني في العراق ان اتحاد وتلاحم الدول الاسلامية في دعم فلسطين بامكانه ان يسهم في زيادة الضغوط لوقف الحرب .

من جانبه اعتبر السفير التركي قدرة فصائل المقاومة بانها احد عوامل تردد الكيان الصهيوني في شن هجومه البري الواسع في قطاع غزة واكد على ارسال المساعدات الانسانية ووقف الحرب.

واعتبر سفيرا ايران وتركيا عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية بانها تندرج في اطار حق الدفاع عن النفس.

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