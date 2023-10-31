الصين تكثف جهودها لتسوية سلمية في أوكرانيا وغزة

العالم - آسيا والباسفيك

وأشار نونغ رونغ، إلى "أن الصين ستستمر في دعم التسوية وإجراء المفاوضات السلمية، وتحفيز الدول المعنية على تعزيز الثقة المتبادلة في مجال الأمان، وحل التناقضات والاختلافات من خلال حوار صريح وتفاعل".

وبالنسبة للأزمة الأوكرانية، قال الدبلوماسي:"إن الصين ستلتزم بتعزيز التسوية وإجراء المفاوضات، داعية جميع الأطراف إلى تعزيز وقف إطلاق النار وتخفيف التصعيد، وخلق ظروف لاستئناف المفاوضات".

وكانت الصين قد قدمت في وقت سابق رؤيتها للتسوية في أوكرانيا، تتضمن 12 بندا، بما فيها وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، قال نونغ رونغ أن الصين ستستمر في دفع الأطراف نحو وقف فوري لإطلاق النار والأعمال العسكرية، بهدف تجنب الكارثة الإنسانية وإعادة قضية فلسطين إلى المسار الصحيح لتنفيذ خطة "دولتين لشعبين"، وستسعى أيضًا إلى تحقيق تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأمد.

وانعقد المنتدى العاشر لمنطقة جبال شيانغشان في بكين من 29 يستغرق إلى 31 أكتوبر، بمشاركة وزراء الدفاع والخبراء والمسؤولين العسكريين السابقين من مختلف البلدان.