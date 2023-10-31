'حزب الله' يتخذ قرارات أمنية عاجلة في جنوب لبنان!

العالم - لبنان

جاء ذلك بعد القبض على عدة شبكات تجسسية تعمل لصالح كيان الاحتلال في الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

كما اجري الحزب عملية تبديل واسعة بالمجموعات المقاتلة لتضييق آثار عمليات الخرق للمجموعات القديمة.

وبينت المصادر انه تم تنفيذ عملية انتشار جديدة في المواقع الأمامية، وتحديث الخطط الموضوعة لانسحاب المجموعات بعد تأديتها للمهام المكلّفة بها.

كما أجرى الحزب تغييرات بارزة في غرفة العمليات بجانب ادخال الدفاع الجوي إلى المعركة، وهو ما يفسّر استهداف إسرائيل لجبل صافي وقرية في إقليم التفاح في الأيام الأخيرة بحسب تصريحات المصادر.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات التي نفّذها الحزب، بدأت تظهر معالمها في الأيام القليلة الماضية مع تراجع عدد الضحايا في صفوف مقاتليه.