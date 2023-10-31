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'شبكات تجسسية'..

'حزب الله' يتخذ قرارات أمنية عاجلة في جنوب لبنان!

'حزب الله' يتخذ قرارات أمنية عاجلة في جنوب لبنان!
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر مطلعة أن حزب الله اتخذ مجموعة من الإجراءات الأمنية في جنوب لبنان حيث منع استعمال الهاتف الخلوي من قبل المجموعات المقاتلة، ومنع التصوير مطلقا خلال القيام بالأعمال العسكرية.

العالم - لبنان

جاء ذلك بعد القبض على عدة شبكات تجسسية تعمل لصالح كيان الاحتلال في الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

كما اجري الحزب عملية تبديل واسعة بالمجموعات المقاتلة لتضييق آثار عمليات الخرق للمجموعات القديمة.

وبينت المصادر انه تم تنفيذ عملية انتشار جديدة في المواقع الأمامية، وتحديث الخطط الموضوعة لانسحاب المجموعات بعد تأديتها للمهام المكلّفة بها.

كما أجرى الحزب تغييرات بارزة في غرفة العمليات بجانب ادخال الدفاع الجوي إلى المعركة، وهو ما يفسّر استهداف إسرائيل لجبل صافي وقرية في إقليم التفاح في الأيام الأخيرة بحسب تصريحات المصادر.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات التي نفّذها الحزب، بدأت تظهر معالمها في الأيام القليلة الماضية مع تراجع عدد الضحايا في صفوف مقاتليه.

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