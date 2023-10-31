مراسل العالم يكشف عن جريمة صهيونية جديدة بحق الشيخ صالح العاروري

العالم- مراسلون

وأضاف مراسلنا فارس الصرفندي أن الجيش الاسرائيلي قام باقتحام بلدة العاروري واعلن منع التجول فيها وتوجه مباشرة إلى منزل الشيخ صالح العاروري وقام بهدم المنزل بالكامل عبر قصفه بالمتفجرة.

وأشار الصرفندي إلى أن عائلة الشيخ العاروري وتحديدا أشقائه تقريبا جميعهم متواجدون في الاعتقال في هذه الفترة وكل من يمت بصلة للشيخ العاروري سواء كان من حركة حماس أو غير حركة حماس معتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي.مضيفا انه في ليلة واحدة اعتقل أكثر من 40 فلسطينيا غالبيتهم من عائلة العارروي.

وقال إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خلال الساعات الماضية 50 فلسطينيا ليصل عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 اكتوبر حتى اليوم أكثر من 1600 شخص كان آخرهم نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق ناصرالدين الشاعر و أعضاء ووزراء في الحكومة العاشرة الفلسطينية من بينهم الشيخ نائب الرجوب وهو شقيق اللواء جبريل الرجوب نائب رئيس حركة فتح.

وذكر مراسلنا أنه تم يوم أمس الاثنين الاعلان رسميا عن اغلاق غالبية مداخل الضفة الغربية، ولافتا ان المدن الفلسطينية غالبيتها محاصرة إما بحواجز عسكرية أو بوابات الكترونية.

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