أوامر قبض بحق عائلة ورفاق صدام حسين لهذا السبب

العالم - العراق

وبعد الحكم غيابيا الأسبوع الماضي، على رغد صدام، ابنة الرئيس العراقي المعدوم، بالسجن 7 سنوات، بتهمة "الترويج" لحزب "البعث" المنحل، عادت القائمة الأميركية بالمطلوبين الـ55 من أركان النظام السابق إلى الواجهة مجددا.

وأعلن رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق، القاضي علي كمال، القبض على 33 مطلوباً ضمن الـ55 ممن تولوا سلطة ومناصب في ظل حكم صدام حسين، مضيفا أن "23 حكماً صدرت بحق أركان النظام السابق"، وأن "17 ممن تولوا السلطة ومناصب إبان عهد النظام المباد هاربون و4 توفوا قبل أن يقبض عليهم». وأشار إلى «6178 قضية تتعلق بأركان النظام السابق أغلقت لعدم كفاية الأدلة المتحصلة".

كما كشف رئيس المحكمة الجنائية العليا عن وجود «قضايا مرتبطة بعائلة صدام تنظر بها المحكمة بينها قضية هدر الثروة الوطنية»، مشيراً إلى «صدور أوامر قبض بحق عائلة صدام حسين». وأوضح أنه «لم يتم شمول من ارتبطوا بالنظام البائد وبعثيين بالعفو العام أو الخاص، كما أنه لا يجوز لأي جهة كانت إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة».