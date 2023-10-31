وفد برلماني إيراني يسلم رسالة خطية من قاليباف لنظيره الروسي

العالم - إيران

والتقى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني وحيد جلال زاده اليوم الثلاثاء برئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، وسلمه رسالة خطية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمدباقر قاليباف حول تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني الهمجية في قطاع غزة .

وفي هذا اللقاء أكد رئيس مجلس الدوما الروسي على استمرار التعاون بين طهران وموسكو من أجل الوقف الفوري للقتل الوحشي الذي يتعرض له أهل غزة العزل وضرورة الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن أميركا هي المسؤول الرئيسي عن استمرار الأحداث المأساوية في غزة.

وفي هذا اللقاء الذي حضره السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي ونائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية شهريار حيدري، وعضو لجنة الأمن القومي لمجلس الشورى الإسلامي سارا فلاحي، ثمن وحيد جلال زاده مواقف الحكومة الروسية في المحافل الدولية ودعمها للمظلومين الفلسطينيين، مؤكدا على مواصلة الجهود الإيرانية-الروسية من أجل الإنهاء الفوري لجرائم المحتلين المدعومين من أميركا.

وخلال هذه الزيارة الى موسكو، التقى الوفد البرلماني الإيراني بالممثل الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين واستمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد شعب غزة المظلوم والأعزل.