الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣
٠١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وفد برلماني إيراني يسلم رسالة خطية من قاليباف لنظيره الروسي

وفد برلماني إيراني يسلم رسالة خطية من قاليباف لنظيره الروسي
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

إستلم رئيس مجلس الدوما الروسي رسالة خطية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمدباقر قاليباف حول تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني الهمجية في قطاع غزة حيث شدد رئيس مجلس الدوما على ضرورة إيقاف قتل أهل غزة.

العالم - إيران

والتقى رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني وحيد جلال زاده اليوم الثلاثاء برئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، وسلمه رسالة خطية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمدباقر قاليباف حول تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني الهمجية في قطاع غزة .

وفي هذا اللقاء أكد رئيس مجلس الدوما الروسي على استمرار التعاون بين طهران وموسكو من أجل الوقف الفوري للقتل الوحشي الذي يتعرض له أهل غزة العزل وضرورة الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن أميركا هي المسؤول الرئيسي عن استمرار الأحداث المأساوية في غزة.

وفي هذا اللقاء الذي حضره السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي ونائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية شهريار حيدري، وعضو لجنة الأمن القومي لمجلس الشورى الإسلامي سارا فلاحي، ثمن وحيد جلال زاده مواقف الحكومة الروسية في المحافل الدولية ودعمها للمظلومين الفلسطينيين، مؤكدا على مواصلة الجهود الإيرانية-الروسية من أجل الإنهاء الفوري لجرائم المحتلين المدعومين من أميركا.

وخلال هذه الزيارة الى موسكو، التقى الوفد البرلماني الإيراني بالممثل الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين واستمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد شعب غزة المظلوم والأعزل.

روابط ذات صلة

برلمانا ايران وروسيا يدعوان لوقف فوري للجرائم الصهيونية

مدفيديف يواكب ماسك بالسخرية من تصريحات البيت الابيض حول ايران

محادثات إيرانية-روسية حول العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة والعالم

تفعيل خط ائتمان بين ايران وروسيا بـ مليار يورو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صور.. العراق ينفذ عملية نوعية خارج حدوده تطيح بإرهابيين

شاهد فيديوغرافيك.. ما هو السلاح الذي يستخدمه الاحتلال ويتسبب بمحو احياء كاملة بغزة؟

السفير الإيراني في الرياض علي رضا عنايتي.. مشاورات حول إطلاق خط رحلات جوية بين طهران والرياض

الكيان المحتل يدرس امكانية إستهداف 'صنعاء' بضربة جوية

إنشاء مستشفى ميداني قرب الحدود المصرية مع غزة + صور

على لسان وزير الصحة الإيراني.. طهران تنتقد موقف منظمة الصحة حول هجمات الاحتلال على غزة