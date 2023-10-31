البيت الأبيض يرفض دعوات لوقف إطلاق النار على غزة

العالم - الأميركيتان

جاء ذلك في معرض تعليق كيربي على جهود وقف إطلاق النار، وخلال إجابته على أسئلة الصحفيين في واشنطن، حيث قال ردا على دعوات وقف إطلاق النار الإنساني في غزة: "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار الآن هو الحل الصحيح، نعتقد أن وقف إطلاق النار الآن سيفيد حماس".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترحب "بهدنة إنسانية مؤقتة" لإجلاء المدنيين الذين يريدون الهروب من العنف في غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بدلا من وقف إطلاق النار.

وردا على "فشل روسيا في إدانة محاولة الهجوم على مستوطنين إسرائيليين في المطار بجمهورية داغستان الروسية المتمتعة بالحكم الذاتي"، قال كيربي: "أعتقد أنكم جميعا شاهدتم ما حدث في داغستان الروسية أمس، هذا شيء مروع ومجرد عرض للكراهية والتعصب والترهيب"، حسب قوله.

ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا والمصابين 21048، بحسب بيانات رسمية.