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إيقاف مسلح يحتجز رهائن في اليابان + فيديو

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أوقفت الشرطة اليابانية،اليوم الثلاثاء، رجلا مسلحا قام بإحتجاز عدد من الرهائن، داخل مكتب للبريد في اليابان.

العالم - آسيا والباسفيك

وقال ناطق باسم الشرطة في محافظة سايتاما خارج طوكيو لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الرجل أوقف. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

وكانت الشرطة ضربت طوقا أمنيا الثلاثاء حول مكتب للبريد احتجز فيه مسلح رهينتين على الاقل بعد حادث إطلاق نار في مستشفى قريب أدى إلى إصابة شخصين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المشتبه به الذي تردد أنه في الثمانين من العمر، داخل المبنى وما يشبه مسدسا مربوطا بحبل علقه حول عنقه. ولم تكن دوافعه واضحة لكن الشرطة تعتقد أنه متورط أيضا في الحادث الذي وقع في المستشفى، وذكرت تقارير إعلامية أن حريقًا في مبنى سكني قد يكون له صلة أيضًا بالحادث.

يأتي ذلك فيما تحقق الشرطة في حادث إطلاق نار وقع في المنطقة ذاتها في وقت سابق من اليوم، إذ أصيب شخصان بجروح طفيفة في ذلك الحادث من دون أن تتضح كيفية إصابتهما.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرجل داخل مكتب البريد مرتديا قبعة بيسبول وسترة بيضاء تحت معطف غامق اللون، بينما بدا أن مسدّسا كان معلّقا على حبل حول رقبته.

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