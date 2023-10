هل تنبأ مسلسل 'عائلة سيمبسون' بمصير إيلون ماسك؟!

العالم- منوعات

ويركز المسلسل "الشهير بتنبؤاته" التي تتحقق، على السيد بيرنز، الذي يقع في حب مديرة تنفيذية شابة تركت الدراسة في الجامعة تدعى بيرسيفوني ويشتري "تويتر" لها.

ويخبر بيرنز حبيبته أنه اشترى المنصة مقابل "صفقة" لأن "المالك السابق اضطر إلى بيعها بعد اصطدام صاروخ المريخ ذاتي القيادة بمحطة الفضاء الدولية".

وكان المسلسل التلفزيوني الكرتوني الكوميدي الذي تنتجه شركة "فوكس" قد توقع أن يشتري ماسك "تويتر" في حلقة سابقة قبل أن يدفع الملياردير 44 مليار دولار مقابل المنصة في عام 2022.

وتحمل الحلقة الرابعة من الموسم الخامس والثلاثين من مسلسل "عائلة سيمبسون"، والتي تم تصميمها كفيلم وثائقي، عنوان Thirst Trap: A Corporate Love Story. ويفتتح السيد بيرنز الحلقة وهو يتحدث أمام الكاميرا عن بيرسيفوني، التي تلعب دورها الممثلة إليزابيث بانكس، وهي امرأة محتالة تخدع بيرنز لتمويل مشروع أحلامها المشكوك فيه للغاية والذي يدعي تحويل المياه المالحة إلى مياه للشرب.

وتعهد بيرنز بمعظم ثروته التي حققها طوال حياته لشركة Life Boat الخاصة ببيرسيفوني وجلب أغنى أصدقائه للاستثمار فيها أيضا.

ويعقد الثنائي قرانهما ويصبحان "الزوجين القويين الجديدين". وعند الاحتفال بعيد ميلاد بيرسيفوني قدم لها بيرنز هدية عليها طائر أزرق.

وسألت بيرسيفوني في حيرة ما إذا كانت هذه بطاقة هدايا من "تويتر" ("إكس" حاليا)، فأجاب السيد بيرنز: "لا، لقد اشتريت لك الشركة بأكملها. لقد كانت صفقة، وكان على المالك السابق بيعها بعد اصطدام صاروخه المريخي ذاتي القيادة بمحطة الفضاء الدولية".

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم ماسك في الحلقة، إلا أنه المالك الحالي لـ"إكس" ويتطلع إلى إرسال صواريخ إلى المريخ من خلال شركته "سبيس إكس"، وهذا ما أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وقارنوا بين القصة الخيالية ومشاريع "ماسك" الخاصة.

ونشر أحد مستخدمي "إكس": "لقد حذرتنا عائلة سيمبسون للتو من أن إحدى سفن الفضاء التابعة لإيلون ماسك سوف تصطدم بمحطة الفضاء".

وشارك آخر: "أخبار مستقبلية عاجلة: إنهم يخططون لتخريب أحد صواريخ إيلون ماسك للاصطدام بمحطة الفضاء الدولية وإجباره على بيع إكس. تم الإعلان عنه في عائلة سمبسون".

وظهر ماسك سابقا كضيف في مسلسل "عائلة سيمبسون" في عام 2015 في حلقة بعنوان "The Musk Who Fell to Earth".

وخلال الحلقة، هبط ماسك في سبرينغفيلد داخل كبسولة صاروخية وحوّل المدينة إلى ديستوبيا (مجتمع خيالي فاسد) من خلال تطوير منتجات جديدة يعتقد أنها ستفيد السكان.

وفي هذه الحلقة توقع أن يشتري ماسك "تويتر". ويعتقد المعجبون أن "عائلة سيمبسون" تنبأت بتغيير العلامة التجارية الدراماتيكية للمنصة إلى "إكس".

وتظهر حلقة 2012 من المسلسل شخصية هوميروس يستخدم تطبيقا يشبه الشعار الجديد للشركة.