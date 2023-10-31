'العدوان على غزة' يلاحق جلسة الشيوخ الأمريكي+ فيديو وصور

العالم - الأميركيتان

وكانت الجلسة قد خصصت لمناقشة إرسال مساعدات عاجلة إلى[إسرائيل] وأوكرانيا.

ورفع ناشطون لافتات كتب عليها "لا للحرب في غزة و "أوقفوا إطلاق النار"، ورفع البعض أياديهم المخضبة رمزيا بالدماء، في وقت وصل عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع أكثر من ثمانية آلاف، بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص في الكيان الإسرائيلي.

وبينما كان الوزير الأميركي يناقش طلب الإدارة تقديم مساعدات ضخمة طارئة بقيمة 105 مليارات دولار للحرب في أوكرانيا وكيان الإحتلال، رفعت امرأة لافتة كتب عليها بالإنكليزية: "وقف إطلاق النار في غزة"، و"لا لتمويل الحرب" قبل أن يتدخل أحد عناصر الأمن لإخراجها من القاعة، وقالت أثناء طردها: "أكثر من 500 طفل قتلوا في غزة".

ومع مواصلة بلينكن كلمته عن ضرورة إرسال مساعدات للكيان الصهيوني، واصل عدد من الحاضرين رفع أياديهم المطلية باللون الأحمر، ثم رفعت متظاهرة أخرى لافتة كتب عليها: "لا لحصار غزة" و"كفوا عن تمويل جرائم إسرائيل"، وصاحت: "وقف إطلاق النار الآن".

ويلقي تقديم المساعدات قبولا في مجلس الشيوخ، حيث تدعم الأغلبية الديمقراطية والعديد من الجمهوريين ربط المساعدات للبلدين معا، لكنها تواجه مشكلات أكثر عمقا في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، حيث اقترح رئيس المجلس الجديد، مايك جونسون، قطع المساعدات لأوكرانيا والتركيز على "إسرائيل" وحدها، وفق فرانس برس.

وقال بلينكن أثناء كلمته: "الرئيس بايدن أكد بوضح حق بل التزام [إسرائيل] بالدفاع عن نفسها بالطريقة التي تريدها"، وأشار أيضا إلى ضرورة أن تمتثل [إسرائيل] لقوانين الحرب لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين.

وأثناء كلمته، رفع عدد من الحاضرين معا لافتات كتب عليها: "أوقفوا الحرب"، وصاحوا "أوقفوا إطلاق النار"، و"دعوا غزة تعيش"، أثناء إخراجهم من قاعة المجلس.

وإعتقلت شرطة الكابيتول 12 شخصا بسبب الإحتجاج بشكل غير قانوني داخل مبنى مجلس الشيوخ.

ويأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، صباح الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8525، معظمهم مدنيون وبينهم 3542 طفلا. ووصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ما يمرّ به سكان القطاع منذ بدء الحرب بأنه "أكثر من كارثي".

وهاجمت قوات برية إسرائيلية مسلحين ومواقع تابعة لحركة حماس في شمال القطاع، الثلاثاء، بينما أصدر قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية الإسرائيلية العاملة في القطاع أمرا بشن "هجوم" على حماس والمقاومين، وفق بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.