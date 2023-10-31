فيديو تنشره حماس عن الاسيرات الاسرائيليات يزيد من مأزق نتنياهو

وركز اعلام العدو على فيديو الاسيرات الثلاث الذي وزعته كتائب القسام، وتوغل دبابات الاحتلال في قطاع غزة، فيما ابدى توجسه من ظهور السيد حسن نصرالله لثلاث ثوان في فيديو انتشر بشكل واسع.

فيديو الاسيرات الثلاث وصفه نتنياهو بالدعاية النفسية القاسية من حماس، وعملت الرقابة العسكرية الاسرائيلية على منع نشره وتداوله داخل الكيان.

والدته احد الاسرى الصهاينة طلبت من نتنياهو العمل على اطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية وقالت له: تخيل لو ان ابنك اسير في غزة؟



يناقش هذه المواضيع من برنامج "العين الاسرائيلية" مع ضيف الحلقة: المتابع للشأن الاسرائيلي فتح كليب.