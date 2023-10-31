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ملك الأردن يصل الإمارات لبحث أوضاع غزة

ملك الأردن يصل الإمارات لبحث أوضاع غزة
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

وصل الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة رسمية إلى العاصمة أبوظبي، لمناقشة التصعيد في غزة مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد.

العالم -الإمارات

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الملك عبد الله سيعقد مع رئيس الإمارات، يوم غد الأربعاء، لقاء لبحث الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة.

في حين قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الزيارة تأتي "تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد، في إطار الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية بين الدولتين، والتعاون الاستراتيجي وبما يخدم رؤاهما في تحقيق التنمية والازدهار وتطلعات الشعبين الإماراتي والأردني".

ويرافق ملك الأردن في الزيارة ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء بشير الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وتأتي الزيارة فيما يواصل جيش الاحتلال جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث ارتكب، الثلاثاء، مجزرة جديدة راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء في مخيم جباليا، كما ارتفع عدد الشهداء إلى 8525، بينهم 3542 طفلاً و2187 امرأة، بالإضافة إلى نحو 22 ألف جريح.

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ملك الأردن يصل الإمارات لبحث أوضاع غزة

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