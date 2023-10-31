الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣
١١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قطر تدين بشدة مجزرة مخيم جباليا في غزة

قطر تدين بشدة مجزرة مخيم جباليا في غزة
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أدانت دولة قطر بشدة القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة، وما نتج عنه من قتل للأبرياء، محذرة من التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد.

العالم - قطر

ودعت قطر المجتمع الدولي لسرعة التحرك لإيقاف آلة القتل والدمار في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما الأطفال والنساء.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم من أن "توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين، يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، ومن شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد".

وأضافت أن "التصعيد الخطير ينذر بمزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار". كما طالبت المجتمع الدولي، في هذا السياق، بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها.

روابط ذات صلة

الحزب الحاكم بتركيا يعتبر 'مجزرة جباليا' جريمة 'مدبرة'

مجازر بالجملة، بعد ابادة الاحتلال حياً كاملاً بمخيم جباليا

بالفيديو: تفاصيل عن اكبر مجزرة سوت البشر بالحجر بجباليا

مجزرة جباليا تفوق التصور.. طحنت سكانها 6 اطنان من القنابل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: نثمن موقف بوليفيا بقطع العلاقات مع الكيان المحتل

قطر تدين بشدة مجزرة مخيم جباليا في غزة

رد مصري على إغراءات نتنياهو

ملك الأردن يصل الإمارات لبحث أوضاع غزة

شاهد بالفيديو.. ايران تحذر: حركات المقاومة لن تسكت على جرائم الاحتلال

کنعاني: لا ينبغي لأميركا أن تضحي بمصالحها من أجل طموحات الصهاينة