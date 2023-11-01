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الأمريكيون المسلمون ينذرون بايدن: لا تصويت بدون وقف إطلاق النار في غزة

الأمريكيون المسلمون ينذرون بايدن: لا تصويت بدون وقف إطلاق النار في غزة
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد المجلس الإسلامي الأمريكي وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيعملون على الامتناع عن التصويت لصالح جو بايدن، ما لم تتخذ واشنطن خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

العالم - الاميركيتان

ويقول الأمريكيون المسلمون وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي، إنهم سيعملون على حشد ملايين الناخبين المسلمين وتشجيعهم على وقف التبرعات والامتناع عن التصويت لصالح جو بايدن، في انتخابات الرئاسة عام 2024، ما لم يتخذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

ودعا المجلس الوطني الديمقراطي الإسلامي بايدن إلى "استخدام نفوذه لدى إسرائيل للتوسط في وقف إطلاق النار بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء".

وفي رسالة مفتوحة بعنوان "إنذار لوقف إطلاق النار 2023"، تعهد الزعماء المسلمون بتعبئة الناخبين المسلمين لمنع التأييد أو الدعم أو التصويت لأي مرشح يؤيد الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وكتب المجلس في الرسالة "لعب دعم إدارتكم غير المشروط، بما يشمل التمويل والتسليح، دورا مهما في مواصلة العنف الذي يسقط ضحايا من المدنيين، كما أدى إلى تآكل ثقة الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيكم من قبل".

ويضم المجلس زعماء للحزب الديمقراطي من ولايات من المرجح أن تقرر نتيجة الانتخابات مثل ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا.

وتعتبر الرسالة مؤشرا واضحا على تنامي الغضب لدى الأمريكيين من فشل بايدن في التنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

هذا وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، "الثابت لإسرائيل"، يواجه ضغوطا وتحذيرات متزايدة، داخل الحزب الديمقراطي نفسه الذي ينتمي إليه.

وأوضح التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتقاء 8485 شهيدا في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 21 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 125 شهيدا والجرحى إلى 2050 جريحا، وذلك منذ السابع من تشرين أول/اكتوبر الجاري.

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