فيديو جديد للأمين العام لحزب الله، وواشنطن وتل أبيب تترقبان خطاب السيد نصر الله بقلق

العالم - لبنان

وقال المتحدث باسم البيت الابيض، إنّ الإدارة الأميركية تترقب خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وتوجّه رسالة إليه مفادها: "عدم توسيع الصراع في المنطقة" حسب قوله.

وفي السياق نفسه، تناول، ألون بن ديفيد، معلق الشؤون العسكرية في “القناة 13” العبرية، قضية خطاب السيد نصرالله، وقال إنّ “إسرائيل قلقة جداً قبيل الخطاب”، يوم الجمعة المقبل.

هذا وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للأمين العام لحزب الله يظهر فيه من دون القول أو التصريح.

فيديو جديد للسيد نصرالله

ويأتي الفيديو الجديد، قبل ثلاثة أيام من موعد كلمة الأمين العام لحزب الله حيث يركز الفيديو على حركة يدي السيد نصرالله وهو يدل على أوراق موضوعة على طاولة أمامه، وكأنه يشير إلى إحداثيات وخرائط.

في الفيديو أيضاً، صورة للمسجد الأقصى، أما الخلفية الصوتية فهي لآية من سورة الإسراء في القرآن الكريم وتقول: "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا".