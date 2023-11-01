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شاهد.. الحرب الطويلة في غزة ومفاجآت المقاومة

الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

كيف يبدو توغل جيش الاحتلال في شمال وجنوب و غرب غزة وارتكاب مجزرة جديدة إضافة لمجازره في مخيم جباليا وصل عدد ضحايا لأكثر من 400 شهيد؟

العالم - مع الحدث

ماذا يعني إعلانه المقاومة انها قدرة على كسر جيش الاحتلال ومنعه من تحقيق أهدافه ووعده بالمآجات واستمرار قصفها لتل أبيب؟

ما حقيقة محاولة نتنياهو لاقناع الاتحاد الأوروبي للضغط على الرئيس المصري لاستقبال النازحين من غزة؟

ماذا يعني قلقل البيت الأبيض من توسع الحرب ورفض دعم وقف النار كي لا تستفيد حماس؟

ماذا نقرأ في تصريح عبداللهيان من قطر بأن المنطقة في مرحلة اتخاذ قرار تاريخي وأطراف المقاومة تقرر بنفسها ولا تنتظر القرارات السياسية؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيوف الحلقة الكاتب السياسي جورج علم والمختص بالشؤون الإسرائيلية اسماعيل مسلماني.

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيوف الحلقة

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