وزير الدفاع الإيراني: الكشف عن أحدث منظومة دفاعية بعيدة المدى قريباً

العالم - ايران

وقال العميد اشتياني على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إذا تفاجأت أي دولة على أحد المستويات الاستراتيجية والعملياتية، فإن منظومتها الدفاعية تعتبر ضعيفة، لكن في العمليات الأخيرة تفاجأ الكيان الصهيوني على كافة المستويات، وإذا تفاجأت دولة بهذا الشكل يمكن القول: إنها تنهار.

واشار وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الى تأثير رفع حظر الأسلحة عن الجمهورية الاسلامية الإيرانية على الدبلوماسية الدفاعية وقال: لقد أجرينا بالفعل اتصالات وتعاملات دفاعية مع بلدان مختلفة ويمكن أن يؤدي رفع الحظر على الأسلحة إلى المزيد من التعاملات.

وأضاف العمید أشتياني: "قضايانا ليست دفاعية فقط، بل هي أيضاً قضايا علمية وتكنولوجية ومدنية وهو ما يمكن أن يساعد في إنهاء حظر الأسلحة وزيادة التصدير والاستيراد في المجال الدفاعي".