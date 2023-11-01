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وزير الدفاع الإيراني: الكشف عن أحدث منظومة دفاعية بعيدة المدى قريباً

وزير الدفاع الإيراني: الكشف عن أحدث منظومة دفاعية بعيدة المدى قريباً
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الإيراني أن الأميركيين الذين يقودون الأخطاء الاستراتيجية وانحازوا لإسرائيل سيتلقون ضربة حتماً، وقال: على الدول الأوروبية أيضاً أن تحذر من إثارة سخط وغضب مسلمي العالم.

العالم - ايران

وقال العميد اشتياني على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إذا تفاجأت أي دولة على أحد المستويات الاستراتيجية والعملياتية، فإن منظومتها الدفاعية تعتبر ضعيفة، لكن في العمليات الأخيرة تفاجأ الكيان الصهيوني على كافة المستويات، وإذا تفاجأت دولة بهذا الشكل يمكن القول: إنها تنهار.

واشار وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الى تأثير رفع حظر الأسلحة عن الجمهورية الاسلامية الإيرانية على الدبلوماسية الدفاعية وقال: لقد أجرينا بالفعل اتصالات وتعاملات دفاعية مع بلدان مختلفة ويمكن أن يؤدي رفع الحظر على الأسلحة إلى المزيد من التعاملات.

وأضاف العمید أشتياني: "قضايانا ليست دفاعية فقط، بل هي أيضاً قضايا علمية وتكنولوجية ومدنية وهو ما يمكن أن يساعد في إنهاء حظر الأسلحة وزيادة التصدير والاستيراد في المجال الدفاعي".

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