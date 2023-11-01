شاهد.. طهران تستضيف مؤتمرا لسيدات الأعمال فقط !

العالم - مراسلون

عندما تصبح المرأة في وضع أفضل، يغدو العالم مكانا افضل للجميع.

وتحقيقا لتلك الغاية يقام المؤتمر الثاني لسيدات الاعمال، بحضور كوكبة من رائدات الأعمال وفي مجالات مختلفة اللذين أثبتن جدارتهن في مجالاتهن ومن مختلف انحاء ايران.

خلال المؤتمر تم التطرق الى مواضيع مختلفة تتمحور حول كيفة تحقيق الازدهار والنجاح الدائم لتتمكن كل منهن بالسير قدما في مجالها.

يرمي المؤتمر الى تمكين دور المرأة مما يفتح المجال واسعا امام الامكانات الاقتصادية على جميع مستويات المجتمع، خصوصا انا المرأة تشكل نصف سكان العام، وهو نمو أكثر استدامة.