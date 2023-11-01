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الأردن يستدعي سفيره بتل ابيب.. ويمنع عودة سفير الاحتلال لعمان

الأردن يستدعي سفيره بتل ابيب.. ويمنع عودة سفير الاحتلال لعمان
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

قرر وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، اليوم، استدعاء السفير الأردني في الكيان الإسرائيلي إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل الأبرياء، والتسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

العالم - الاحتلال

ووجه الصفدي الدائرة المعنية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً.

وبيّن أن عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف الكيان الإسرائيلي للعدوان على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي يسببها وكل وإجراءاته التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.

وشدد الصفدي على أن الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة.

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الأردن يستدعي سفيره بتل ابيب.. ويمنع عودة سفير الاحتلال لعمان