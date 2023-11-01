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هكذا قُتل 7 جنود اسرائيليين بضربة واحدة في غزة

هكذا قُتل 7 جنود اسرائيليين بضربة واحدة في غزة
الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

كشفت القناة 13 العبرية عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء "جفعاتي"، أمس خلال مواجهات في قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت القناة إن أحد مقاتلي حركة "حماس" باغت الجنود الإسرائيليين وخرج من فوهة نفق، مطلقا قذيفته "أر بي جي" على ناقلة الجند (نمر) التي كانوا يستقلونها في غزة، خلال الاشتباكات التي وقعت شمال القطاع أمس.

وذكرت صحيفة معاريف تعقيبا على هذه الحادثة بالقول: "كان من المفترض أن تكون هذه المركبة هي ناقلة الجنود المدرعة القتالية المتقدمة التي كان الجيش الإسرائيلي ينتظرها لعقود من الزمن، وكان من المفترض أن يؤدي الاستثمار الضخم من ميزانية الدفاع إلى منع هذه الكارثة".

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أسماء 9 جنود قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن الجيش أبلغ عائلات 326 جنديا بمقتلهم.

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