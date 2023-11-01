ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة منذ امس الى 16

العالم - فلسطين المحتلة

وينشر الجيش الإسرائيلي سجلا على موقعه الإلكتروني يشمل أسماء وأعمار ومواقع عناصره الذين قتلوا في الحرب الدائرة.

وقضى 15 عسكريا داخل غزة خلال القتال مع المقاومة الفلسطينية، فيما قضى آخر خارج حدود القطاع، ولم يقدم الجيش تفاصيل حول كيفية مقتله.

وتقع أيضا اشتباكات مع المقاومة الاسلامية في لبنان على طول الحدود الشمالية للكيان الاسرائيلي مع لبنان حيث قتل أيضا ثمانية عسكريين إسرائيليين.

ويقصف الكيان الاسرائيلي المدنيين في قطاع غزة بلا هوادة ويرتكب المجازر هناك، حيث استشهد اكثر من 8796 شخصا في غزة حتى الآن، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي القطاع، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على مجزرة قصف مربع سكني في المخيم. وتأتي المجزرة في ظل مناشدات وزارة الصحة للمؤسسات الدولية والحكومات لتوفير الوقود، لضمان استمرار تشغيل المستشفيات المعرضة لانقطاع الكهرباء، في أية لحظة، بسبب نفاد الوقود الذي يمنع الاحتلال إدخاله إلى غزة.

ولا يزال الوضع في غزة كارثيا مع قرب نفاد الغذاء والوقود والدواء للسكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، وفق منظمات الإغاثة.

وقتل ما لا يقل عن 331 عسكريا اسرائيليا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما تؤكد المقاومة الفلسطينية ان العدد اكبر من ذلك بكثير.