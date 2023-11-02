تكتيك جديد لمقاومة غزة يفاجأ به جنود الاحتلال

وقال مراسلنا ان الاحتلال يحاول تطويق منطقة شمال غزة تحضيراً للدخول البري، لكنه يلقى صداً عنيفاً من رجال المقاومة الفلسطينية حيث دمرت القسام دبابتين عسكريتين تدميراً كاملاً خلال تقدمهما على محور غرب مدينة غزة، وسط اشتباكات عنيفة متواصلة ما بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال بيت لاهيا وبيت حانون شمال غزة.

واوضح، ان كتائب القسام نشرت فيديو تظهر بسالة المجاهدين الذين يقاتلون تحت ازيز الطائرات، وانه رغم القصف والتدمير وطائرات اف 16 الا انهم ينجحون بالوصول الى جيش الاحتلال المتقدم قليلاً داخل مدينة غزة ويغيرون على جنود الاحتلال من خلف خطوطهم ويوقعون فيهم قتلى واصابات، اضافة الى استخدام المقاومة اساليب جديدة بالقاء قنابل انشطارية من طائرات مسيرة، كما عرضتها المقاومة، حينما كان جنود الاحتلال يستريحون فيتفاجئون بسقوط قنبلة بوسطهم.



واضاف ان الاحتلال يتحكم بوسائل الاعلام ولذلك لا يظهر الارقام الحقيقية لقتلى جنودها، واعلن فقد مقتل 16 جندياً خلال الدخول البري.

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