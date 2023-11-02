الاحتلال يستهداف افران الخبز ويلقي الفسفور فوق مدارس النازحين



وقالت مراسلتنا، انها لا تعلم لماذا يستهدف الاحتلال هذه الافران، الذي ادى الى استشهاد طفلة واصابة امرأة بجروح خطيرة، مشيرة الى انه يوم امس ايضاً استهدف الاحتلال بيتاً ملاصقاً لافران الخبز كان يصطدف امام مئات الفلسطينيين ما ادى اختلاط الخبز بدمائهم.

واوضحت ان الاحتلال الاسرائيلي مازال يستهدف المدنيين في الاماكن المكتظة بالسكان. وقام باطلاق قنابل الفسفور الابيض باتجاه مدارس ايواء النازحين في منطقة الشاطيء التي تؤوي آلاف النازحين، ايضاً قام طالب بمنطقة شرق خان يونس ومنطقة بني خزاعة باخلائها ويبدو ان هناك نية لعمل احزمة نارية في تلك المنطقة جنوب قطاع غزة تمهيداً لتوغل اسرائيلي، الذي لم يشهد اي توغل من قبل العدو.

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