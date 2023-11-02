حرب الأنفاق باتت تصيب الاحتلال بمقتل

مقاتلو كتائب القسام والفصائل الفلسطينية خاضوا خلال ساعات الليل مواجهات عنيفة وافشلوا جميع محاولات جيش الاحتلال لإحداث اي خرق يذكر، مؤكدين أنهم استهدفوا دبابة وآليتين وجرافتين في المحور الشمالي الغربي من القطاع.

وفي محور جحر الديك وسط القطاع قالت كتائب القسام انها تمكنت من استهداف دبابة إسرائيلية ومن حولها من الجنود.

كذلك خاضت المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بالمحورين الجنوبي الغربي والجنوبي الشرقي من مدينة غزة وحققت اصابات مباشرة.

ومع اشتداد المعارك نفذت قوات الاحتلال ليل الخميس أحزمة نارية في مختلف مناطق القطاع مستخدمة الطائرات الحربية والزوارق والمدفعية.

المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي وصف الاشتباكات الليلية مع فصائل المقاومة بالقوية، مشيرا الى أن الأخيرة أطلقت الكثير من قذائف ضد الدروع وفجرت العديد من العبوات الناسفة.

وامام هذا الواقع اعترف القادة الإسرائيليون ومسؤولو الجيش بضراوة المواجهات وصعوبتها، حيث أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن المعارك في غزة ستكون صعبة وطويلة، فيما وصف وزير الحرب يوآف غالانت خسائر جيشه بأنها ضربة قاسية ومؤلمة.

بدورها قالت صحيفة 'معاريف' العبرية إن حماس تمكنت في معظم الأماكن من الحفاظ على أسلوب قتال منظم يعتمد بشكل أساسي على حرب الأنفاق، مشيرة الى أن تقديرات القوات الاسرائيلية تشير الى أن وضع حماس في هذه المرحلة بعيد جدا عن نقطة الأزمة والانهيار.