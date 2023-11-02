الاحتلال يشن حملة مسعورة ضد الفلسطينيين في الضفة



اقتحمت قوات الاحتلال مدنا وبلدات في جنين وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم والخليل ورام الله وأحياء في مدينة القدس المحتلة، وكانت قوات إسرائيلية كبيرة مكونة من سبعين آلية عسكرية قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، ونشرت فرق القناصة على أسطح مبان مطلة على المخيم، وداهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها.

فيما استشهد عدد من الفلسطينيين واعتقل عشرات آخرون في عمليات اقتحام جديدة نفذتها قوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة في إطار تصعيد مستمر منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، في حين شهدت الضفة إضرابا عاما تنديدا بالمجازر الإسرائيلية في غزة.

اما في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال الى جانب المستوطنين سبعة عشر بيتا تاريخيا تعود تاريخها الى مائتي عام.

هذا وبالرغم من الانتشار الواسع لجنود الاحتلال وآلياته في ارجاء مختلفة من الضفة شهدت مدن رام الله ونابلس واريحا وطولكرم مسيرات حاشدة رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإسنادا ودعما للمقاومة الفلسطينية تحولت بعضها الى ساحة مواجهات عنفية بين قوات الاحتلال والمتظاهرين، ففي قرية تِل جنوب غرب نابلس وقرية كفر قدوم شرق قلقيلية أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت على الشبان الفلسطينيين، ما أدى الى وقوع عدد من الإصابات.

تصاعد عنف الاحتلال ضد الفلسطينين في الضفة دفع الولايات المتحدة الى تحذير الكيان من التبعات التي ستلاحقه من جرائه، حيث قال الناطق باسم الخارجية الأميركية إن عنف المستوطنين بالضفة مزعزع للاستقرار بشكل كبير، ويأتي بنتائج عكسية على أمن إسرائيل على الأمد الطويل فضلا عن كونه مضرا للغاية للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة.

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من تزايد كبير في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة المحتلة، مشيرة الى نزوح 820 فلسطينيا بالضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.