شاهد.. لحظات عصيبة على الهواء مع مراسلة العالم بعد تلقيها خبراً مفجعا

العالم – خاص بالعالم

و أكدت الزميلة إسراء البحيصي إصابة مجموعة من أسرتها و في حديث مباشر قالت: عشت دقائق عصيبة قبل قليل، حيث تم استهداف سيارة مدنية كانت تقل شقيق زوجي مع أولاده وزوجته وجدتهم وخالهم، استهدفوا بقذيفة دبابة فاستشهد خالهم وجدتهم، وأصيب شقيق زوجي واولاده وزوجته إصابات نرجو أن تكون طفيفة أو متوسطة سوف يتم جلبهم إلى هنا [مستشفى شهداء الأقصى].

وأضافت: الحمد لله، هذا هو حالنا وحال كل من هو في قطاع غزة، الأمر يكون صعب جداً جداً عندما تبلغين باستشهاد وإصابة ناس عشتي معهم.. هؤلاء الأطفال أنا ربيتهم مع أولادي.. أرجو أن يكونوا بخير وأعزيهم بجدهم وخالهم الوحيد، وبالمناسبة كانت زوجة خالهم قد توفيت بالسرطان وخالهم هذا لديه خمسة أطفال.. من سيربيهم؟ كانت تربيهم جدتهم.. الآن جدتهم ووالدهم ووالدتهم كلهم شهداء.

وقالت إن هذه الحرب تترك مآسي، موضحة أن كيان الاحتلال: حتى يوم أمس كان يقول اذهبوا إلى المنطقة الوسطى.. هؤلاء الذين استهدفهم من أقاربي جاؤوا من غزة إلى المنطقة الوسطى وكانوا في طريقهم إلى بيتي الذي أنا نازحه فيه وكنت سأستقبلهم.. أنا الآن استقبلهم شهداء ومصابين.

وأضافت أن الاحتلال يستهدف المدنيين وهم في سيارات مدنية آمنة، وقالت: الاحتلال يقول لهم تحركوا ثم يستهدفهم.. وفعل نفس الشيء مع سيارة تابعة للأونروا.

وشددت على أن الاحتلال يعمد لاستهداف مباشر لا لبس فيه ضد المدنيين، ونوهت أن الرسالة الإعلامية للاحتلال إنه: يقول إننا نريد أن نعاقب أهل قطاع غزة على اختيارهم ودعمهم للمقاومة.. نعاقبهم في أهلهم وأولادهم.

وبينت أنه: صباح اليوم استشهد زميل لنا من قناة الاقصى مع عائلته.. فالاحتلال لا يرضى أن يقتل الصحفي وحده بل يقتله ويقتل عائلته.. وهكذا يفعل بالطاقم الطبي والمعلمين.. قبل قليل عائلة عفانة كان يودعهم شقيقهم الوحيد الذي نجى من المجزرة حيث يقول لي كلهم كانوا أطباء ومتعلمين.. مديرة مدرسة وأبنائها من الأطباء.. هؤلاء هم أهداف الاحتلال.

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