شاهد مراسل العالم يكشف ردود الفعل الإسرائيلية بعد خطاب السيد نصر الله اليوم

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن الرسالة الاولى للسيد حسن نصر الله كانت في ان غزة لن تتوقف الحرب فيها، وان غزة ستنتصر والحديث عن وعد الله عن ان الله عز وجل لا يخلف الوعد ولم يخلف وعده يوما كان واضحا.

وأضاف مراسلنا أن الرسالة الثانية وجهت الى الولايات المتحدة الامريكية بان هذه البارجات التي ياتون بها الى الشرق الاوسط، لها تخطيط وتدبير من المقاومة، وبالتالي فان ردة الفلسطينيين واضحة.

وفيما يتعلق بردة الفعل الاسرائيلية حول خطاب السيد حسن نصر الله لفت مراسلنا الى أن الاسرائيليين اول من خرج بحديث عن الخطاب وهم يراقبون لحظة بلحظه ويهيئون وينتظرون ماذا سيقول السيد حسن نصر الله حيث تمت قراءة اكثر من 22 مانشيت في الصحافة الاسرائيلية وكان العنوان:" نصر الله ماذا سيحمل لنا غدا انتظروا نصر الله غدا"، " حديث هام لنصر الله"، ولكن اكثر ما يلفت كانت صحيفة معاريف التي كتبت موجهة الرسالة الى المسؤولين الاسرائيليين قائلة:" راقب كل همسة وكل نظرة وكل حركة اصبع سيحرّكها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله"، بدليل أن الامر لا يتعلق فقط بالحديث، وانما حتى بلغة الجسد، قال لهم عليكم ان تراقبوها.

وأوضح مراسلنا أنه من الواضح الان ان المعادلة لدى الاسرائيليين اصبحت واضحة حيث أنهم سيحاولون في الساعات المقبلة بان يذهبوا الى ارتكاب اكبر قدر من المجازر، حيث ان موضوع قصف مستشفى الشفاء قد مهدوا له صباحا عبر صحيف، يديعوت احرنوت، التي قالت بأن حركة حماس تمتلك نصف مليون لتر من الوقود في اسفل مستشفى الشفاء، ما كان جزءا من التمهيد للعملية الاجرامية في القصف الاسرائيلي للمستشفى.

ولفت مراسلنا الى انه يجب فهم المعادلة المهمة في ان: الاحتلال يعلم بانه لن ينتصر الان، وأن فكرة الوصول الى انتصار حقيقي له قد انتهت وفكرة ان يستمر بالعبثية ايضا لن يسمح له، لذلك فهو سيحافظ في الساعات المقبلة على ان يسقط اكبر عدد من الفلسطينيين بين شهيد وجريح حتى يخرج ويقول للشارع الاسرائيلي انه استطاع ان يرد الثار الذي وقع في السابع من اكتوبر و 1700 قتيل سيقابلهم 20,000 قتيل.

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