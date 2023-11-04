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مراسلة العالم: مستشفيات غزة مهددة بكارثة صحية بسبب توقف المولدات

السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم من قطاع غزة ان الأوضاع الانسانية في قطاع غزة في غاية الصعوبة منوهة الى توقف المولدات الرئيسية للكهرباء في مشفى الشفاء ومشفى كمال عدوان وما يعمل الآن هي المولدات الفرعية التي تشغّل اقسام محدودة للمستشفى.

العالم - خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى أن اقسام المبيت العادية في المستشفى في ظلام دامس ولا تعمل فيها الاجهزة الطبية منوهة الى توقف الخدمات عن المواطنين في المستشفيات، حيث انقطعت المياه و توجد صعوبة كبيرة في توفير المياه حتى داخل باحات مشفى الشفاء، إضافة للانقطاع المتتالي للكهرباء حيث انقطعت الكهرباء لاكثر من نصف ساعة.

ولفتت مراسلتنا إلى أن الاقسام الحساسة في المشفى تعمل على اجهزه اليو بي اس" حيث كادت تحدث كارثة انسانية وفي اخر لحظة تم اصلاح العطل المتعلق بالمولد الذي يزود الاقسام هنا بالكهرباء، وان الاوضاع الحالية جدا كارثية وقصف المستشفيات هو المسيطر على المشهد، والقانون الدولي الانساني مستباح لعتبات المستشفيات، كما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

ولفتت مراسلتنا الى أن القصف الاسرائيلي متواصل على قطاع غزة لا سيما في المنطقة الشرقية والشمالية من القطاع وكان هنالك غارة اسرائيلية على منزل سكني لعائلة الكحنوت في منطقة جباليا سبقها مجزرة في منطقة سوق البسّاط في حي الشجاعية الشرق مدينه غزة وكذلك المجزرة المرتكبة صباح اليوم في مدرسة الفالوجة، كما قام الاحتلال باطلاق العديد من قنابل الفوسفور الابيض في منطقة جباليا في منطقة بئر النعجة ومنطقة الاتصالات ويقوم الاحتلال يقوم باطلاق الكثير من القنابل الدخانية والفوسفور الابيض على شرق حي الزيتون .

وكانت قد حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، من "كارثة إنسانية" جراء توقف مولدات الكهرباء الرئيسية بعد نفاد الوقود في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة. وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة: "نحذر من كارثة إنسانية قد تحدث خلال الساعات القليلة القادمة، جراء توقف مولدات الكهرباء الرئيسية، بسبب نفاد الوقود في مجمع الشفاء الطبي".

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في مدرسة شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استهدف الاحتلال الإسرائيلي 3 مستشفيات من بينها مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس بجانب المستشفى الإندونيسي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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