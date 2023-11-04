آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا إلى أن ما عرضته القسام قبل قليل لمقطع فيديو يظهر اعتلاء جنود من المقاومة الفلسطينية لدبابة اسرائيلية قاموا بإعطابها وقتل من فيها ورفع راية المقاومة فوقها.

ولفت مراسلنا إلى تأييد شعبي كبير جدا لتصريحات ابو عبيدة الذي اكد فيها الاجهاز على اكثر من 24 آليه عسكرية إسرائيليه في الـ 48 ساعة الماضية فقط مؤكدا التحام المجاهدين من مختلف الاجنحة العسكرية مع قوات الاحتلال المتوغلة والإجهاز عليها في اكثر من محور وقتل وجرح اكثر الكثير من جنود الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار مراسلنا إلى قيام الطائرات الامريكية الحربية اف 16 وهي تحوم على مستوى منخفض جدا واشتداد المعارك في هذه اللحظات وتلقي جيش الكيان الاسرائيلي ضربات قاسية جدا لا يعلن عنها عبر وسائل الاعلام.

وفي وقت سابق اليوم ، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس-:" إن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية إسرائيلية، مؤكدا "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده".

وأضاف أبو عبيدة أن كتائب القسّام أدخلت خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات.

وتابع أبو عبيدة "وجهنا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع نحو الآليات العسكرية الإسرائيلية"، مؤكدا "مجاهدونا يقاتلون في محاور تقدم العدو بشمال غرب مدينة غزة وجنوبها وبيت حانون".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...