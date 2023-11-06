كاميرا العالم ترصد.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن مستعمرة كريات شمونة كانت قد تعرضت بالامس الى صليتين من الصواريخ من قبل المقاومة الاسلامية وكانت هذه الصليات ردا مباشرا على المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في بلدة عيترون على الطريق التي تربط عيترون بعيناثه التي راح ضحيتها ثلاثة اطفال لا يتجاوزعمرهم 12 سنة مع جدتهم مع جرح والدتهم.

ولفت مراسلنا إلى أنه قبل قليل قال الناطق باسم اليونيفيل الذي يعمل في جنوب لبنان اندريه تيليني على أنه بدأت الامور ربما تخرج باطارها التصعيدي عن نطاق السيطرة و ندد بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي دون ان يقول أن هناك مجزرة ولكن اعتبر أن ما حصل هو حدث مأساوي واسف لأجله، وبالتالي فان ذلك يصف في خانة التغاضي الدولي عن المجازر التي ترتكب بحق المدنيين العزّل.

ونوه مراسلنا بأن القصف الاسرائيلي قد طال بلدة رأس الناقورة وقصف يطال بين بلدة الناقورة وعلما الشعب بعدة قذائف، وبالتالي نصف بأن الامور هي اقلها ميدانيا هذا اليوم، وهي أقل تصعيدا عما كانت عليه في الامس وحتى هذه الساعة، من الممكن ان تنفجر اللأوضاع في أي لحظة، منوها باحتمالية ان يقوم الاحتلال الاسرائيلي بقصف وباعتداء وهذا اصبح يوميا متعارف عليه، وبالتالي فإن الاجواء حتى هذه اللحظة نصفها بالهادئة والحذرة والأمور في حالة ترقب لما يمكن أن تحمله الساعات المقبلة.

وكان قد تعرض محيط بلدات لبنانية حدودية، اليوم الإثنين، لقصف مدفعي إسرائيلي، وسط تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي، وفق وسائل إعلام محلية، فيما طالبت بلدية كريات شمونة، جميع السكان المتواجدين في المدينة بمغادرتها فورا. ، ويأتي ذلك "في أعقاب تصاعد الوضع الأمني ​​والقصف الاسرائيلي المتزايد على كريات شمونة."

وفي سياق متصل حلق طيران الاستطلاع الإسرائيلي، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط من الحدود، وصولا إلى مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني.

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