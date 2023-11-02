حولنا شعار "الموت لاسرائيل" إلى مسيرات و صواريخ تدك معاقل لاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر لقناة العالم الإخبارية قال الشامي إن: ما يجري من عدوان على فلسطين بشكل كامل وقطاع غزة تحديدا إنما هو عدوان إجرامي يندى له جبين التاريخ لا يمكن أن يسكت عليها من يمتلك ذرة من القيم الإنسانية والأخلاقية ولدية روح.

وأشار إلى أنه: كان لابد أن يكون هناك تحركاً يمنياً كبيراً ونصرة لإخواننا في فلسطين وقطاع غزة، خصوصا وأن انتمائنا وديننا واحد.

وقال إن التحرك الأميركي والغربي والأوروبي يأتي بشكل كامل لدعم ومساندة الكيان الصهيوني المحتل، حيث يحاول أن يعطي شرعية لاستهداف المدنيين في فلسطين ويريد أن ياخذ شرعية دولية.

وأضاف الشامي: منذ انطلاق شعارنا لم نحسب حسابا أو نعير أي أهمية لا لأميركا ولا لإسرائيل، لذلك فإن إطلاق الصواريخ والتدخل المباشر يأتي في إطار الواجب الديني والإنساني والعروبي والقومي ونصرة المظلومين، فكان موقف قيادتنا وجيشنا وشعبنا وكل أمتنا هو الموقف الصادق والصريح.

وأكد أنه ومن هذا المنطلق أطلقت الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية لتصل إلى هدفها وتحقق الضربة والزلزلة في الكيان الصهيوني.

وقال: الشعب اليمني كبيره وصغيره أطفاله ونسائه يتمنون المشاركة والقتال إلى جانب إخواننا في فلسطين، فلذلك القائد اتخذ القرار والجميع التفوا حولة وأيدوه وساندوه.

وأكد أن هناك: استراتيجية ثابتة لدى الجمهورية اليمنية في نصرة إخواننا في فلسطين.. القضية المركزية التي دائما نتحدث عنها.

وقال: شعارنا الذي كنا نطلقه بالصوت "الموت لاسرائيل" أصبح اليوم طائرات مسيرة وصواريخ بالستية تذهب لتدك معاقل الإسرائيليين في فلسطين المحتلة وفي عقر تلك الأراضي التي يحتلوها في إيلات وتل أبيب والنقب وغيرها.

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