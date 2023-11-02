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فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي صهيوني على سواحل البحر الميت

فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي صهيوني على سواحل البحر الميت
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان مساء الخميس عن استهداف هدف حيوي صهيوني على سواحل البحر الميت.

العالم-العراق

وقالت في البيان "نصرة لأهلنا في غزّة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم هدفا حيويا للكيان على سواحل البحر الميت".

وشددت في بيانها "على أن المقاومة الإسلامية مستمرة في دك المعاقل الإسرائيلية".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت سابقا استهداف قواعد عسكرية في العراق وسوريا تتواجد فيها قوات أمريكية، حيث أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية وقوات التحالف تعرضت منذ بداية أكتوبر لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا.

ودخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

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