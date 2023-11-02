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مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون تقديم المساعدات لکیان الاحتلال

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون تقديم المساعدات لکیان الاحتلال
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أظهرت نتائج التصويت أن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق على مشروع قانون منفصل لتخصيص ما يقرب من 14.3 مليار دولار كمساعدات لکیان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم-الامريكيتان

وأيد المشروع 226 عضوا في المجلس، وعارضه 196. وصوت 12 ديمقراطيا مع المشروع ضد قيادتهم والبيت الأبيض.

وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أمس الخميس أن المجلس لا ينوي النظر بمشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون حول مساعدة "إسرائيل"، لأنه لا يحتوي على بند حول تخصيص مساعدات لأوكرانيا، وسيقدم بدلا من ذلك مبادرته الخاصة من الحزبين.

وينص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون على تخصيص 4 مليارات دولار للإنفاق على أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، إضافة إلى 1.2 مليار دولار لتطوير منظومة الليزر "الشعاع الحديدي" للدفاع الجوي.

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