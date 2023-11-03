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102 شاحنة مساعدات تدخل غزة

102 شاحنة مساعدات تدخل غزة
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الخميس، دخول 102 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح الحدودي مع مصر، ما يرفع إجمالي الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 374.

العالم-فلسطين

وأكد الهلال الأحمر: "استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم 102 شاحنة من المساعدات من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح".

وأوضح: "تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

وأضاف: تتوزع محتويات الشاحنات كالتالي: مواد غذائية 46، مياه11، أدوية 4، مستلزمات طبية 11، بطانيات 4، متنوعة 24، ملابس 2، حيث وصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 374 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة".

هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مستشفى القدس في تل الهوا غرب غزة.

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