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العالم ينتظر الخطاب التاريخي للسيد نصر الله اليوم

الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

يطلّ الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عند الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم الجمعة (بتوقيت بيروت) في احتفال تكريمي يقيمه حزب الله للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس دفاعا عن غزة والشعب الفلسطيني والمقدسات.

العالم - لبنان

يمكنكم متابعة كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مباشرة عبر شاشة قناة العالم وايضا الرابط التالي:

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هذا وأصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانًا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم
"من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمن من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا"
اعتزازا وافتخارا بالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس دفاعا عن غزة والشعب الفلسطيني والمقدسات.
ندعوكم لحضور الاحتفال التكريمي، والذي يتحدث فيه:
سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
الزمان: الجمعة 3 تشرين الثاني 2023
الساعة الثالثة بعد الظهر.
وذلك في الأماكن التالية:
١- باحة عاشوراء- الضاحية الجنوبية
٢- حسينية مدينة النبطية.
٣- حسينية دير قانون النهر.
٤- حسينية مقام السيدة خولة(ع) بعلبك.

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