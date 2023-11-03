الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣
١٠:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. الاحتلال يصب غضبه على جنين والمقاومون يتصدون له

الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

استشهد سبعة فلسطينيين، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة جنين ومخيمها ومخيم الفوار في نابلس شمالي الضفة الغربية. إلى ذلك قتل جندي اسرائيلي في عملية إطلاق نار استهدفت سيارته شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة.

العالم - خاص العالم

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ قرابة الشهر تشهد الضفة الغربية تصعيدا كبيرا من قبل قوات الاحتلال.

مدينة جنين ومخيمها كانت على موعد مع موجة جديدة من القصف والاقتحامات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وفي التفاصيل قامت وحدات من جيش الاحتلال باقتحام المدينة ومخيمها من عدة محاور وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال، لتندلع بعدها مواجهات واشتباكات في عدة أحياء بالمدينة، خاصة حي الهدف، وفي محيط مخيم جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما تعرض المخيم لقصف صاروخي.

وفي مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل قامت قوة إسرائيلية كبيرة بعملية اقتحام وقام شبان بالقاء زجاجات حارقة واطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال، والتي اطلقت الرصاص الحي يشكل عشوائي ما ادى لسقوط شهداء وجرحى.

نابلس أيضا كانت الاخرى شاهدة على التصعيد الاسرائيلي حيث اقتحمت قوات الاحتلال شقة الأسير خالد خروشة قبل أن تقوم بتفجيرها. كما واندلعت اندلاع مواجهات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس بعشرات الآليات العسكرية.

وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المواطنين، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في سعير والخليل وبيت امر ومخيم الفوار وحلحول وترقوميا والشيخ.

وأما في طولكرم فكان الوضع مختلفا حيث قتل جندي اسرائيلي في عملية إطلاق نار استهدفت مركبته شرق المدينة، وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال ان مسلحين يستقلون مركبة أطلقوا النار تجاه مركبة الجندي على مفترق قرية بيت ليد شرقي طولكرم ما تسبب بإصابته بعيارات نارية وانحراف المركبة عن مسارها وانقلابها إلى جانب الطريق. واشار الناطق إن انسحاب المهاجِميين من المكان باتجاه طولكرم، حيث تقوم قوات معززة من جيش الاحتلال بتمشيط المنطقة ونصب الحواجز بحثاً عنهم.

روابط ذات صلة

9 شهداء بالضفة في أقل من 24 ساعة والحصيلة 143 شهيدا..

الاحتلال يحصد الخسائر في قطاع غزة

اميرعبداللهيان يجري اتصالا هاتفيا مع هنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اضافة لاستهداف مقاوميها دبابة و3 آليات بقذاف الياسين 105.. هلاك 4 جنود صهاينة على يد القسام من مسافة صفر شمال غزة

شاهد.. مراسلة العالم في غزة تكشف عن أرقام تسطر مأساة

مُسيّرة على الحدود اللبنانية تصيب جنديين صهيونين

بالفيديو.. الاحتلال يصب غضبه على جنين والمقاومون يتصدون له

بالفيديو.. طهران تحتضن معرض الكاريكاتير لفنانين من أمريكا اللاتينية

منذ 7 الشهر الماضي ومع بدء طوفان الاقصى.. 9 شهداء بالضفة في أقل من 24 ساعة والحصيلة 143 شهيدا..