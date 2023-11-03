بالفيديو.. الاحتلال يصب غضبه على جنين والمقاومون يتصدون له

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في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ قرابة الشهر تشهد الضفة الغربية تصعيدا كبيرا من قبل قوات الاحتلال.

مدينة جنين ومخيمها كانت على موعد مع موجة جديدة من القصف والاقتحامات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وفي التفاصيل قامت وحدات من جيش الاحتلال باقتحام المدينة ومخيمها من عدة محاور وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال، لتندلع بعدها مواجهات واشتباكات في عدة أحياء بالمدينة، خاصة حي الهدف، وفي محيط مخيم جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما تعرض المخيم لقصف صاروخي.

وفي مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل قامت قوة إسرائيلية كبيرة بعملية اقتحام وقام شبان بالقاء زجاجات حارقة واطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال، والتي اطلقت الرصاص الحي يشكل عشوائي ما ادى لسقوط شهداء وجرحى.

نابلس أيضا كانت الاخرى شاهدة على التصعيد الاسرائيلي حيث اقتحمت قوات الاحتلال شقة الأسير خالد خروشة قبل أن تقوم بتفجيرها. كما واندلعت اندلاع مواجهات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس بعشرات الآليات العسكرية.

وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المواطنين، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في سعير والخليل وبيت امر ومخيم الفوار وحلحول وترقوميا والشيخ.

وأما في طولكرم فكان الوضع مختلفا حيث قتل جندي اسرائيلي في عملية إطلاق نار استهدفت مركبته شرق المدينة، وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال ان مسلحين يستقلون مركبة أطلقوا النار تجاه مركبة الجندي على مفترق قرية بيت ليد شرقي طولكرم ما تسبب بإصابته بعيارات نارية وانحراف المركبة عن مسارها وانقلابها إلى جانب الطريق. واشار الناطق إن انسحاب المهاجِميين من المكان باتجاه طولكرم، حيث تقوم قوات معززة من جيش الاحتلال بتمشيط المنطقة ونصب الحواجز بحثاً عنهم.