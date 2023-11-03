هلاك 4 جنود صهاينة على يد القسام من مسافة صفر شمال غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب موقع وكالة (معا) الاخبارية الفلسطينية، ان الكتائب ذكرت في بيان مقتضب عبر تلغرام: ان "مجاهدي القسّام باغتوا قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده، ما يرفع عدد قتلاه في المعارك داخل غزة إلى 24.

وفي بيان ثانٍ، قالت القسام إن عناصرها "استهدفوا دبابة صهيونية بأربع 4 قذائف الياسين 105".

وفي بيان ثالث، أفادت أن عناصرها "استهدفوا 3 آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف الياسين 105".