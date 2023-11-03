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اضافة لاستهداف مقاوميها دبابة و3 آليات بقذاف الياسين 105..

هلاك 4 جنود صهاينة على يد القسام من مسافة صفر شمال غزة

هلاك 4 جنود صهاينة على يد القسام من مسافة صفر شمال غزة
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الجمعة، إنها قتلت 4 جنود إسرائيليين "من مسافة صفر" شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب موقع وكالة (معا) الاخبارية الفلسطينية، ان الكتائب ذكرت في بيان مقتضب عبر تلغرام: ان "مجاهدي القسّام باغتوا قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، وأجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده، ما يرفع عدد قتلاه في المعارك داخل غزة إلى 24.

وفي بيان ثانٍ، قالت القسام إن عناصرها "استهدفوا دبابة صهيونية بأربع 4 قذائف الياسين 105".

وفي بيان ثالث، أفادت أن عناصرها "استهدفوا 3 آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف الياسين 105".

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اضافة لاستهداف مقاوميها دبابة و3 آليات بقذاف الياسين 105.. هلاك 4 جنود صهاينة على يد القسام من مسافة صفر شمال غزة

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