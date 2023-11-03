لو حوكم زعماء الشر بأوروبا وأميركا بالأمس، لما حدثت جريمة غزة اليوم

العالم _ إيران

وفي لقاء مع أهالي مدينة بانة بمحافظة كردستان غرب ايران اليوم الجمعة، قال آية الله رئيسي: ما نراه اليوم في فلسطين، رأينا مثالاً له في الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988)، كيف ألقى الصداميون القنابل على رؤوس اهالي مدينة بانة وضرجوهم بدمائهم، واليوم فإن تيار الباطل هو نفسه الأميركي الذي خلق كارثة بانة بالأمس، يرتكب الجرائم في فلسطين اليوم.

وتابع آية الله رئيسي: نفس التيار الذي قصف بالامس مدن محافظتي كردستان وخوزستان ودمر البيوت وقتل النساء والأطفال هو اليوم في فلسطين يهدم البيوت على رؤوس الناس وقد قتل 4 آلاف طفل لغاية الان.

وقال: أين يتم البت في هذه الجرائم؟ إن جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني مستمرة منذ 75 عامًا. لو أن زعماء الشر في اميركا واوروبا تمت محاكمتهم بالأمس، لما شهدنا اليوم هذه الجريمة الرهيبة من قبل الاميركيين والكيان الصهيوني في غزة.

واكد رئيس الجمهورية: إن جبهة الحق منتصرة، ولا شك لدينا في أن فلسطين ستنتصر بفضل الله تعالى وبركة دماء الشهداء الفلسطينيين الطاهرة.