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وزير العمل: تم توفير مليون فرصة عمل سنوياً

وزير العمل: تم توفير مليون فرصة عمل سنوياً
الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني صولت مرتضوي انه في العامين الماضيين، تم توفير مليون فرصة عمل في البلاد في كل عام.

العالم _ إيران

وقال مرتضوي، اليوم الجمعة في لقاء مع حجة الاسلام حبيب الله غفوري، ممثل الولي الفقيه في محافظة كرمانشاه وإمام الجمعة في مدينة كرمانشاه: في السنتين الأخيرتين، بناءً على الإحصائيات، تم توفير مليون فرصة عمل سنويًا في البلاد.

واضاف: بحسب نظام الرصد، تم تشغيل 907 آلاف شخص وحصل 650 ألف شخص على التأمين الإجباري.

ووصف وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي انخفاض معدل البطالة في محافظة كرمانشاه غرب ايران بالواعد وأضاف: احتلت محافظة كرمانشاه المركز الأول في البلاد في خفض معدل البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) مقارنة بنفس الفترة الماضية.

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