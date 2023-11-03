امير عبداللهيان يناقش مع نظيره السوري اخر التطورات في غزة

العالم _ إيران

حيث ناقش وزير خارجية بلادنا حسين أمير عبد اللهيان ووزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد، في اتصال هاتفي اليوم، آخر التطورات في فلسطين والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

وفي هذه المحادثة، تحدث وزير خارجية بلادنا عن آخر التحركات الدبلوماسية والمشاورات التي قامت بها بلادنا مع الدول الفاعلة في المنطقة بهدف وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قتل الأطفال وعدم توفير المساعدات للشعب الفلسطيني.

واكد امير عبداللهيان على جهوزية قوة المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الأخرى للدفاع عن المنطقة ووقوفها في وجه العدو الصهيوني ومواجهة مختلف السيناريوهات، مضيفا ان مسؤولية جرائم الكيان الصهيوني لقتل النساء والأطفال والمدنيين والتدمير الواسع للبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة هو موجه لهذا الكيان وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانب اخر أشار وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، إلى دعم سوريا الحاسم لفلسطين ومحور المقاومة رغم المشاكل التي تعاني منها البلاد، وأكد على ضرورة وحدة العالم الإسلامي لمواجهة كيان الفصل العنصري الصهيوني وضرورة قيام شعوب المنطقة ضد امريكا والكيان الصهيوني.

واضاف ان موقف سوريا المبدئي الداعم لفلسطين بأنه ثابت وغير قابل للتغيير.